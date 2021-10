C'est une initiative de Chansons Sans Frontières qui fête ses 10 ans avec ce projet singulier : la Tournée des libertés. Elle réunit à Caen (Calvados) samedi 1er avril, Sherazade & LavionRose, Lox'One et Sanseverino. Un plateau scénique hétéroclite qui porte haut les valeurs du vivre-ensemble et de l'interculturalité.

Identités artistiques différentes, valeurs communes

Le programme est ainsi varié et éclectique : Lox'One distille un gospel-électro tandis que l'artiste Sherazade, chanteuse sans frontières, accompagne sa "world" musique de la formation caennaise LavionRose, dont l'empreinte musicale se distingue par sa pop-rock métissée. Sanseverino, quant à lui, appose sa signature à la fois swing, rock et tzigane sur ses textes poétiques et engagés.

Pratique. Samedi 1er Avril à 20h30 au Cargö. Tarifs: de 9 à 15€. Tél. 02 31 86 79 31

