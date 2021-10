Caen. Le Cirque Medrano s'installe à Caen

Pas moins de douze numéros forment la partition bigarrée du nouveau spectacle du cirque Medrano qui se déroule du mercredi 29 mars au dimanche 2 avril 2017 au Parc des Expositions de Caen (Calvados). Entre acrobaties, jongleries et pitreries, les tableaux présentés font la part belle à l'émerveillement et au rire.

Tradition et modernité

Le cirque Medrano a fait de l'alliance entre la tradition et la modernité sa signature artistique. Les immanquables du cirque sont donc toujours au rendez-vous avec les numéros de dressage (tigres de Sibérie, chameaux, dromadaires ou encore zèbres et lamas) et de clowneries avec, par exemple, le formidable numéro de pitre du Clown Ayala qui n'hésite pas à faire chanter le public...

Parmi les incontournables du cirque, citons également les nombreux numéros d'équilibristes dont l'étonnant "Acro-Balance", proposé par un duo venu de Cuba. Une tradition qui ne manque pas de se réinventer comme en témoigne le duo de Miguel et Jessica qui font bouger les lignes de la voltige en évoluant sur des rollers skating.

Pratique. Du 29 Mars au 2 Avril au Parc des Expositions de Caen. Pour consulter l'ensemble des horaires : www.cirque-medrano.fr Tarifs: de 22 à 46€. Entrée gratuite pour les enfants de - de 2 ans. Tél. 05 34 56 46 08 et caisse du cirque : 06 72 73 55 38

