Caen. Les gares routières normandes jugées par leurs utilisateurs

Jeudi 23 mars 2017, la compagnie FlixBus a dévoilé une étude qui juge de la qualité et le confort des gares routières par leurs utilisateurs. Dans cette étude, les gares de Caen (Calvados) et du Havre (Seine-Maritime) arrivent en haut du tableau avec respectivement 3,6 et 3,5 sur 5. Celle de Rouen obtient la note moyenne de 3,0. La meilleure note, de 3,7, est attribuée aux villes de Grenoble et Toulon.

Les commodités critiquées

Les critiques qui reviennent le plus souvent touchent les services de base. À Caen, ils sont 67 % à ne pas être satisfaits des abribus tandis qu'à Rouen, plus de la moitié des usagers émet une critique sur les toilettes. "Il est inquiétant que des services de base disponibles dans un abribus urbain fassent parfois défaut pour des millions de voyageurs", s'alarme Yvan Lefranc-Morin, directeur général de FlixBus.