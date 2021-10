Avranches. Coupe de France : il reste des places pour Avranches-PSG

Plusieurs échéances avaient été indiquées pour la mise en vente des billets pour le quart de finale de Coupe de France de football entre l'US Avranches et le Paris Saint-Germain (PSG). Les abonnés étaient au rendez-vous dès mardi 21 mars 2017. Beaucoup de Manchois et d'Avranchinais l'étaient également mercredi 22 mars 2017.

En tout, 16 000 places ont été vendues à Avranches, en un peu plus de 36 heures. Les autres amoureux de football auront eux leur chance à partir du lundi 27 mars 2017.

2 500 places encore à vendre

Le Stade d'Ornano pouvant accueillir entre 20 000 et 21 000 spectateurs, il reste près de 5 000 places. Mais attention : 2 000 billets ont été réservés au PSG et à la Fédération française de football (1000 et 1000). Ensuite, 2 500 places seront proposées à la vente sur Internet, via la billetterie du Stade Malhebe de Caen à compter du lundi 27 mars à 10h.

Les dernières seront conservées par le club manchois pour ses dirigeants.

