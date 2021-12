Temps automnal... quelques éclaircies et de nombreuses averses de pluies ... T° fraîches pas plus de 18°

Météo France a relevé ce lundi matin... 11° à Flers et à Mortagne au Perche, 11°4 à L?Aigle, 11°6 à Argentan, 12° à Alençon !



Le Temps est assez nuageux et frais avec une succession d'averses, plus fréquentes et plus soutenues cet après-midi. Quelques éclaircies entre deux passages nuageux...Un vrai temps automnal.....

Les températures maximales ne dépasseront pas les 18 degrés. C'est 5 degrés de moins que les normales saisonnières.

