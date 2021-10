Caen. Festival en Normandie. Beauregard : le défi d'un budget équilibré

Dans les coulisses du plus grand festival musical de Normandie tout va bien. La programmation est bouclée et plus de billets ont été vendus jusqu'à présent, qu'à la même période l'an passé. "À la mi-mars 2017, nous avions un peu d'avance par rapport à l'an passé à la même époque, assure Paul Langeois le directeur du festival Beauregard à Hérouville Saint-Clair. Mais ça ne veut pas dire que nous en aurons toujours à quelques jours du grand rendez-vous". Il a encore en tête une édition 2013 qui, malgré une forte fréquentation, n'avait pas permis d'équilibrer les comptes. "Nous avons vendu beaucoup de pass 3-jours cette année-là, et du coup notre ticket moyen a perdu 3 € sur nos prévisions." A l'arrivée, il manquait plusieurs dizaines de milliers d'euros. Les trois dernières éditions ont permis de remettre le navire à flot.

Hérouville réduit sa subvention

C'est bien là le défi à relever pour une équipe mobilisée tout au long de l'année et qui joue tout sur trois jours. Alors quand la mairie hérouvillaise a annoncé à la mi-mars retirer 50 000 € des 115 000 € de sa subvention directe, la caisse a forcément tremblé. "Sur un budget global de 3,8 millions d'euros, ça peut paraître peu de chose. Mais il n'y a pas de petites recettes, comme il n'y a pas de petites dépenses. À notre échelle, tout doit être maîtrisé."

"The place to be" pour les partenaires

Pour assurer le salut financier du festival, les organisateurs misent tout d'abord sur la billetterie qui génère 60 % des recettes, sachant que 30 % des entrées se vendent dans la dernière semaine. De quoi donner des sueurs froides, quand la météo se veut capricieuse ou que la France s'offre un huitième de finale d'un Euro à domicile comme ce fut le cas l'an passé. Surtout, le festival ne cesse de recruter des partenaires privés, au rythme d'une dizaine par édition pour en compter près de 152 à l'heure actuelle. Ils assurent 17 % des recettes, sans compter les avantages en produits ou en services. "C'est pour nous un pilier essentiel de la bonne santé du festival et nous sommes ravis de leur proposer un événement avant les vacances d'été qu'ils sont de plus en plus nombreux à apprécier, notamment parce qu'ils peuvent proposer une prestation unique". Début juillet, Beauregard est assurément devenu en Normandie, "The place to be".

La gestion des bars sur le site et les concessions cédées aux restaurants demeurent une ressource précieuse - aux alentours de 17 % du budget actuel - sans oublier le merchandising qui se développe. "Beauregard depuis la première édition, ça a toujours été du stress car on ne s'imagine pas l'ampleur des risques pris", confie Paul Langeois. Il aimerait bien gonfler encore les recettes pour permettre au festival de passer d'un à deux salariés !

Repères

AGENDA La 9e édition du festival Beauregard se déroulera les vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 juillet 2017. BUDGET Pour l'édition 2017, il devrait s'établir à 3,8 millions d'euros. Il était de 4,4 millions en 2016, avec une journée de plus ; de 2,5 millions d'euros en 2012. ARTISTES La trentaine d'artistes ou groupes présents cette année représentent le premier poste de dépense, aux alentours de 40 % du budget global. BILLETTERIE Accessible dans les points de vente habituels, sur le site du festival. De 49 € le pass un jour à 99 € le pass trois jours.

A LIRE AUSSI.

"À Beauregard, on aime surprendre", explique Paul Langeois le directeur du festival

Avoirs criminels, contrefaçons: records de la douane en 2016

Idées loisirs en Normandie pour ce weekend du samedi 18 et dimanche 19 février

Calvados : quatre groupes en finale du tremplin musical du festival Beauregard