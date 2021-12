Dégradations volontaires, violences sur un policier : garde à vue prolongée de l'individu interpellé mardi après midi à Alençon

Garde à vue prolongée pour l?homme violent qui s?était introduit mercredi en début d?après midi sur le parking de l?entreprise dont il avait été licencié il y a deux ans ... l?homme, 45 ans, avait dégradé 13 voitures et provoqué ensuite une course poursuite avec la police... blessant au passage un policier lors de son arrestation ....

On devrait s?acheminer vers une comparution immédiate du prévenu jeudi.

