Comme de nombreux enfants, Jean-Pierre Lecoffre est tombé dedans quand il était petit. Depuis ses huit ans, cet habitant de Mesnil-Raoul (Seine-Maritime) est un fou de vélo et de courses cyclistes. "Ça a commencé dans les années 50, se souvient le retraité. Tous les ans, il y avait une course dans ma commune. Un jour, un coureur a monté son vélo sur le mur devant chez nous… J'étais en admiration!"

Près de 90 portraits de coureurs

Quelques compétitions à un niveau modeste, la création d'un club, une collection de photos, des déplacements sur les courses, des rencontres… C'est tout une vie de passionné que Jean-Pierre Lecoffre retrace à travers son ouvrage 60 ans de passion pour le cyclisme normand. En retraçant des parcours, il y livre les portraits de près de 90 coureurs normands qui ont un jour été professionnels entre 1953 et aujourd'hui.

Du mythique Jacques Anquetil à la nouvelle génération emmenée par Alexis Gougeard et Anthony Delaplace, en passant par Thierry Marie, ils y sont tous. "Il y en a même un qui n'a été professionnel que le temps d'un Tour de France, car à l'époque il fallait être pro pour y participer", dévoile celui qui a écrit en se basant sur ses archives et des anecdotes personnelles.

Un autre livre à venir

"C'était un peu un défi que d'écrire ce livre", rappelle Jean-Pierre après cinq ans de travail. Une démarche qui lui permet aussi de faire son deuil du cyclisme d'antan. "Ce livre me rappelle quand j'étais gamin et qu'on pouvait voir les coureurs. Aujourd'hui on ne peut plus rien faire. C'est mieux pour les coureurs, mais pas pour les spectateurs."

À travers ce travail de recherche et d'écriture, Jean-Pierre s'est aussi trouvé un nouveau passe-temps. Au point de déjà se lancer dans un nouvel ouvrage. Déjà bien avancé, celui-ci devrait se consacrer à l'histoire des communes de Mesnil-Raoul, Fresnes-le-Plan et Montmain au travers de cartes postales anciennes.

