Caen. A Caen, le Conseil régional de Normandie s'agrandit

Le Conseil Régional de Normandie (Calvados) se sent un peu à l'étroit à l'Abbaye-aux-Dames. Un nouveau bâtiment est en cours de construction. La livraison est prévue pour juin 2017 et les nouveaux occupants devraient arriver durant les deux mois d'été. Vendredi 31 mars, à l'occasion du mois de l'architecture, une visite du chantier est proposée.

Ce nouveau bâtiment de l'Hôtel de Région peut se faire grâce à l'acquisition foncière d'une partie des anciens terrains de l'hôpital voisin. L'entrée sera située rue Vaubenard. "Il s'agira d'un bâtiment de 5 156m2 et environ 4 500 seront utilisés", explique Marie Guguin, vice-présidente de la Région Normandie.

Réunir le personnel au même endroit

Cette extension est devenue nécessaire afin de pouvoir réunir au même endroit tous les membres du Conseil régional, du fait, notamment, du transfert de compétences et de la fusion des régions. "Actuellement nous avons des agents sur l'avenue du 6 juin, au clos Herbert, il est plus logique que tout le monde soit au même endroit". Au total, 201 agents doivent prendre possession des nouveaux locaux. "Pour l'instant nous n'avons pas encore déterminé quels services s'y installeront", précise la vice-présidente.

Des économies d'énergie

Cet agrandissement doit également permettre à long terme de dégager des économies. "On les estime à peu près à 540 000 euros par an. Il n'y aura plus les loyers à payer et surtout, ce nouveau bâtiment est très performant énergiquement". La facture n'en sera que plus basse. Deux agences calvadosiennes ont été choisies pour créer ce nouveaut bâtiment : DHD Billard-Durant de Saint-Contest et L2 Architectes située à Hérouville-Saint-Clair. Au total, le coût des travaux revient à 13 746 000 euros.

Pratique. Visite guidée du chantier vendredi 31 mars à 16h30. Inscriptions au 02.35.52.57.34