La suppression des passages à niveau de Nonant le Pin

11 accidents se sont produits à cet endroit en 10 ans .



L?Etat avait déjà étudié ce projet de suppression, il y a quelques années ? mais il n?y avait pas eut de consensus local.



Depuis, les 2 routes ont été déclassées et sont désormais gérées par le département : de nouveaux plans, des études d'environnement et d'impact, seront proposés à une nouvelle concertation, d?ici la fin de cette année.



Le coût du chantier est estimé entre 7 et 12 millions d?euros.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire