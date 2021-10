Grisaille et petites pluies résiduelles avant le développement d'éclaircies cet après midi... T° de 11 à 19°

Météo France relevait ce matin : 11°6 à Alençon, 11° à Argentan et Mortagen... 10°7 à Flers et L?Aigle



La matinée est grise, brumeuse et humide avec des bancs de brouillards sur les reliefs et quelques crachins résiduels ici ou là. Cet après-midi, les nuages se disloquent et laissent passer quelques éclaircies. Amélioration plus nette en fin de journée et en soirée avec l'élargissement de ces éclaircies. Le vent de nord à nord-est est généralement bien senti. Les températures sont juste de saison : 18 degrés sur Flers ...20 degrés sur Alençon et Préaux-du-Perche.

