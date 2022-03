Coutances. Législatives dans la Manche : à droite, le premier tour servira de primaire sur la 3e circonscription

Le premier tour des élections législatives servira de primaire pour la droite et le centre dans la 3ème circonscription de la Manche (Coutance-Valognes). Un accord signé le 14 mars 2017 entre l'UDI et Les républicains a acté les candidatures de Jean-Manuel Cousin (Les Républicains) et Christiane Vulvert (UDI).