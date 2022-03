Hors Normandie. De plus belle, un film touchant sur la vie post-cancer

Aujourd'hui, je vous parle du film " De plus belle " avec Florence Foresti, Mathieu Kassovitz, Nicole Garcia et Jonathan Cohen.

Même si le thème du cancer est de plus en plus abordé dans les films, il reste assez marginal dans le cinéma français. D'autant plus qu'ici, il ne se concentre pas sur l'aspect médical de la chose, mais de la vie qui continue malgré tout. L'originalité de ce film se passe aussi dans la temporalité: l'après-cancer, la rémission. Comment réapprendre à vivre lorsque vous avez passé toutes ces années dans la maladie, avec un emploi du temps rythmé par les rendez-vous médicaux et la scrutation de vos résultats de prise de sang?

C'est Lucie, jouée par Florence Foresti, que l'on suit dans ce rôle. Dès le début, j'ai bien senti son déphasage avec sa famille et ses amis. Ce que j'ai aimé, c'est cette sorte de pudeur que ressent Lucie et la façon dont son évolution est racontée, à base de coups de blues et de rencontres déterminantes.

L'un des points forts du film est la famille. Les liens familiaux mère/fille et frère/soeur sont vraiment bien filmés. J'ai eu l'impression de connaître cette famille, il est assez facile de s'identifier et de reconnaître les schémas. J'ai eu l'impression d'une complicité entre les acteurs, il n'y avait pas du tout de superficialité comme souvent dans les films où on n'arrive pas à rentrer dans le jeu.

Concernant l'aspect maladie, j'ai la chance de ne pas savoir à quoi peut ressembler une vie comme celle de Lucie mais j'ai eu l'impression que ça pourrait bien ressembler à ce que l'on voit à l'écran. C'est un message positif qui ressort du film et le sourire s'accroche à vous à la sortie.

La seule chose un peu gênante du film s'il faut en trouver, c'est le rôle de Mathieu Kassovitz. Ce personnage est un peu étrange. Je n'ai jamais trop su sur quel pied danser avec lui. Pas vraiment serial dragueur, pas vraiment romantique, il navigue entre les clichés des comédies romantiques sans jamais choisir. On pourrait penser que c'est une bonne chose car cela en fait quelqu'un d'original mais pour le coup, j'ai plutôt eu l'impression d'une écriture " à l'arrache " de quelqu'un qui n'a pas su choisir.

De plus belle est un film sensible et touchant sur l'après-cancer. Un film qui fait la part belle à la famille et qui booste l'estime de soi. Un film qui fait du bien en somme, à voir en ce moment au cinéma.

Vu au cinémoviking de Saint Lô