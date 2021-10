Hors Normandie. L'Agenda en Normandie: vendredi 24 mars

MANCHE

Dimanche 26 mars 2017, mobilisez-vous pour le nettoyage du Havre de Blainville-sur-Mer. Pour cette deuxième session de nettoyage, rendez-vous à 14 h, sur le parking du restaurant Le Grand Herbet, à Blainville-sur-Mer. Le nettoyage sera encadré par Avril et l'APP2R. Pour plus de renseignements, 02 33 19 00 35 et associationavril.org.

Jusqu'au 31 mars 2017, les boutiques de mode indépendantes participant à l'opération collectent les vêtements que leur clientèle ne souhaite plus porter pour les redistribuer via Emmaüs France. Tous les vêtements de jour ou de nuit, propres et en bon état, pour femmes, hommes et enfants peuvent être donnés à l'occasion du 6e Dressing du Coeur. Des centaines de boutiques participent dans toute la France à ce recyclage! Plus d'infos sur federation-habillement.fr.

CALVADOS

Ce vendredi 24 mars 2017, l'atelier Jazz du DOC à Saint Germain d'Ectot animé par Emmanuel Piquery, propose une soirée boeuf. L'occasion pour chacun de s'exprimer librement autour des standards du jazz. La scène est ouverte à tous, quel que soit le niveau des participants! Ces soirées permettent de faire se rencontrer des musiciens amateurs et professionnels autour de la musique jazz. Réservation conseillée au 02 31 96 61 45.

Prenez de la hauteur! Admirez Cabourg et la mer depuis les 45 mètres de haut de la Grande Roue à partir de dimanche 26 mars 2017. Au programme: vente sur place de gaufres, churros et barbes à papa. Comptez entre 4 et 10 euros le droit d'entrée. Rendez-vous sur le parking de l'Office de Tourisme de Cabourg.

ORNE

Jusqu'à samedi 25 mars 2017 c'est la 23e édition de ciné environnement sur deux thématiques principales: les femmes dans l'environnement, le Jeu et la Ruralité et ses solutions. Ce vendredi 24 mars 2017 assistez par exemple à la projection du film Food Coop à 14h puis de l'éveil de la permaculture à 20h30. Rendez-vous au cinéma Le Rex à Sées et retrouvez la programmation sur cineenvironnement.wordpress.com.

Ce vendredi 24 mars 2017 c'est la 5e étape du Tour de Normandie cyclisme au départ de la Ferté Macé. Le parcours s'étend sur 160km. Ouverture du village au plan d'eau à partir de 10h avec animations et stands sur place.