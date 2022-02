Affirmant sans ambiguïté sa propre personnalité, la silhouette élancée et bien proportionnée de la nouvelle i30 emprunte également un certain je-ne-sais-quoi aux Volkswagen Golf et Peugeot 308, les stars du marché, histoire de s'y opposer dans le ton juste!

L'impression favorable perdure avec la présentation intérieure. Agréablement modelée, la planche de bord respire de qualité au regard, même si au toucher on aurait préféré davantage de revêtement moussé. Toute en camaïeux anthracite et chiche en notes colorées, la cellule de vie fait un peu austère. Du coup, avec sa branche inférieure chromée, le volant - bien dessiné – attire le regard.

En revanche, sur le plan pratique, aucun manque, rangements et fonctionnalité générale se révélant ici bien traités. Idem pour la dotation d'équipement qui offre, dès la finition d'entrée de gamme Intuitive, clim auto bi-zone, jantes alliage de 16", écran tactile de 5", caméra de recul, feux de route intelligents et on en passe. Mieux encore, toute une batterie de précieuses aides à la conduite s'y intègre d'emblée de série, avec freinage d'urgence autonome, détecteur de fatigue, etc.

Dans ces conditions, les trois stades suivants n'ajoutent que du raffinement et/ou une connectivité poussée. Avec compatibilité CarPlay et Android pour les smartphones, et même recharge à induction (sans fil) s'il vous plaît.

Un bon confort

d'amortissement

Également à la page côté technique, la troisième génération de l'i30 voit sa plate-forme rigidifiée et sa liaison au sol modernisée. Et si le diesel 1.6 CRDI bien connu y prolonge sa carrière, les deux blocs essence sont dernier cri. Au volant, cet attelage véloce mais silencieux met en exergue l'intéressante réactivité de la DCT-7 et la rectitude du châssis. Même si, très malmené, le train avant se révèle sans doute en léger retrait sur ceux de ses rivales les plus affûtées. En revanche, l'accord entre confort et tenue de route confine à l'exceptionnel, en vertu d'une suspension efficace jusqu'au coeur des courbes, où le léger roulis n'entame pas un amortissement de qualité.

Fiche technique:

- Carrosserie: berline compact 5 portes 5 places de 4,34 m de long. Poids: 1 269 à 1 368 kg selon version.

- Performances: V Max: 190/205 km/h. 0-100 km/h: 11"1-9"2. Conso moy. norm: 5,8-4,6-5/6,4-5-5,5 l/100. CO2: 115/125 g/km.

- Prix: 8 versions essence de 22 550 € à 29 450 €. 7 versions diesel de 24 650 € à 31 350 €.

