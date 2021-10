Hors Normandie. L'Agenda en Normandie : mardi 21 mars

MANCHE

Samedi 25 mars 2017, le Circuit, scène de musiques actuelles dans le Cotentin, accueille Rover à l'espace Buisson, à Tourlaville. Rover a sorti en 2012 un premier disque, il a donné plus de 200 concerts depuis et nous fait maintenant découvrir son deuxième album Let It Glow.

"Jazz dans les Prés" débute sa troisième saison avec Nina Attal, chanteuse et guitariste exceptionnelle. Prodige précoce du blues, considéré à 16 ans comme l'une des voix les plus prometteuses des douleurs pentatoniques, la voilà désormais en furie du funk. C'est loin des sentiers traditionnels qu'elle trace sa route depuis 6 ans maintenant avec un succès qui ne se dément pas. Rendez-vous ce dimanche 26 mars 2017 à la Salle des fêtes André Leduc à Remilly-les-Marais.

CALVADOS

Ce vendredi 24 mars 2017, venez remplir votre panier de bonnes choses et découvrir les saveurs du Bocage Normand au marché de Vire Normandie toute la matinée. Un moment vivant et coloré à partager en famille.

Samedi 25 mas 2017 Le club de voile et les amis du Platon de Bernières-sur-mer vous proposent de les aider à nettoyer la plage avec eux tout l'après-midi. Parce que leur plage à besoin d'être propre pour notre bien et celui des animaux qui y vivent.

Ce dimanche 26 mars 2017 c'est le Carnaval à Saint-Sever Calvados. C'est une belle fête en prévision avec le carnaval de St Sever, dès l'après-midi, défilé de chars et musiciens déambuleront dans les rues. Restauration et buvette prévues sur place. Rendez-vous dans le bourg de 14h à 18h.

ORNE

Leader d'un groupe largement familial et considéré actuellement comme l'un des plus grands guitaristes de blues rock en Europe, l'irlandais Johnny Gallagher est un véritable showman-guitariste-performer qui délivre des concerts explosifs mélangeant des compositions originales et de versions très personnelles issues des répertoires de Pink Floyd, Hendrix, Peter green ou encore Jimmie Rodgers. À découvrir en concert découverte à la Luciole à Alençon ce jeudi 23 mars 2017.

Retrouvez Elle et Lui font leur cabaret vendredi 24 et samedi 25 mars 2017 à la Ferté en Ouche. Elle et Lui dans leurs histoires de coeur, elle et lui dans leur vie quotidienne, elle et lui dans leurs pensées les plus intimes, elle et lui dans leurs folies, bref elle et lui dans leur cabaret déjanté.