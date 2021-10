Des éclaircies aujourd'hui après la dissipation des nuages bas matinaux... T° de 11 à 20°

Il fait ce matin... 11°6 à Flers et L?Aigle, 12°3 à Argentan et Mortagne. 13°2 à Alençon,



La vaste couche nuageuse présente en ce moment, va se morceller partiellement en matinée. Nous retrouverons alors un ciel plus lumineux avec des éclaircies parfois belles, notamment du Bocage à la Plaine d'Argentan.

Le vent faible à modéré de nord maintient une certaine fraîcheur. Les températures maximales seront comprises entre 18 et 20 degrés. C'est environ 2 degrés de moins que les valeurs saisonnières





La tendance pour notre week-end ?



Demain, samedi, après une matinée sous un ciel nuageux, porteurs de rares averses de pluies au sud, le soleil reviendra l?après midi dans un ciel encombré de nuages.....



Dimanche, une journée agréable.... le soleil alternera avec des passages nuageux élevès...



Les T° seront bien fraîches pour la saison... de 8 à 17° !

