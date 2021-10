Démission du directeur délégué de l'équipe de France de foot après mutinerie des joeurs hier en Afrique du Sud... Hughes Dubosc, aux 10 ans du club nautique d'Argentan... Tennis, retour de Tsonga à Wi

Le bas normand, Jean louis valentin, directeur délégué de la fédération française de football a annoncé en direct devant les caméras de télé hier qu?il démissionnait après la mutinerie des joueurs de l?équipe de France en Afrique du Sud....Jean Louis Valentin était cadre dirigeant à la fédération française de foot depuis 2005 ! ...Il est également élu bas-normand... il est président Ump de la communauté de communes de Valognes... et conseiller régional ...





Cyclisme? les Boucles de la Mayenne ont été remportées hier par Jérémie Galland de Saur ? Sojasun? la victoire d?étape jugée à Laval, a été gagnée par Jean-Luc Delpech de Bretagne-Schuller?.



Course à pied... la Marguantinaise de Domfront remportée par Angelo Bottero... le sportif de la Bayard d?Argentan a parcouru les 13 kms en 43?33??



Natation, Hughes Dubosc, le nageur originaire de st-Lô, licencié au Havre, est venu fêter samedi les 10 ans du club nautique à Argentan... le triple médaillé olympique, a fait plusieurs longueurs avec les nageurs du club... il n?a pas été avare de bons conseils et s?est plié sans rechigner à de longues séances photos, et autres dédicaces.... un vrai champion !



Les internationaux de Tennis de Wimbledon ? Remis de sa blessure, qui l?avait contraint à abandonner Roland Garros, Le sarthois Joe Wildfrid Tsonga rencontre au premier tour l?américain Robert Kendrick !



Plus de 300 cyclistes amateurs, une quarantaine de rollers et 600 marcheurs avaient emprunté vendredi soir, l? A 88, entre Argentan et Falaise... L?autoroute leur était exclusivement réservé avant sa prochaine ouverte aux véhicules .... une action pour la recherche contre la mucoviscidose ....

