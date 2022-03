Les problèmes d'audition ne sont pas réservés qu'aux séniors. Le Campus 1 de Caen (Calvados) et le lycée Malherbe accueillent les conférences-concerts Peace and Lobe destinées à sensibiliser les lycéens sur les risques auditifs les jeudi 9 et vendredi 10 mars 2017. Sur les deux jours, un millier de lycéens de l'agglomération caennaise sont attendus. Dans le cadre de leur action de sensibilisation 4 musiciens se sont mis en scène pour alerter les jeunes des dangers liés aux surdoses de son.

Un lycéen sur 10 présente un déficit auditif

"Il y a une véritable nécessité d'alerter les jeunes de plus en plus touchés par les troubles auditifs", alerte François Grieu, coordinatrice du projet. Selon une enquête de Peace and Lobe, 10% des lycéens présenteraient un déficit auditif pathologique.

Peace and Lobe est un programme national du réseau Agi-Son et décliné dans toutes les régions de France.