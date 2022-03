Rouen. Quand l'Antiquité inspire l'art contemporain : une exposition à découvrir à Rouen

C'est au musée des Antiquités de Rouen (Seine-Maritime) que le FRAC a posé bagages pour son exposition hors les murs "A l'antique". 56 oeuvres sont présentées au public, permettant de comprendre comment les artistes contemporains revisitent les formes anciennes.

Des passerelles de quinze siècles

"Les oeuvres contemporaines exposées tiennent compte de l'architecture même du musée, souligne Véronique Souben, directrice du FRAC Normandie Rouen. Elles déclinent les thèmes des corps antiques et contemporains, de l'ornementation, des rites funéraires, de la vie quotidienne et de l'écriture à travers les différentes salles du musée dans un parcours chronologique et géographique."

Ce parcours entre art contemporain et ancien témoigne de la façon dont les artistes d'aujourd'hui s'inspirent d'oeuvres anciennes. Caroline Dorion-Peyronnet, directrice du musée des Antiquités, et Véronique Souben ont jeté ainsi des passerelles qui montrent qu'à quinze siècles d'écart, les préoccupations des artistes peuvent être les mêmes, et ce à travers les médiums les plus variés comme le dessin, la photographie, la vidéo, la sculpture, l'écriture et le livre d'artiste.

Une relecture de l'art

"Le visiteur est invité à une vraie relecture, explique Véronique Souben. On comprend à travers cette confrontation les influences, la filiation entre oeuvres anciennes et contemporaines qu'on ne verrait pas si l'oeuvre était exposée dans un autre endroit. C'est d'ailleurs le propre des hors les murs."

Cette exposition met aussi en lumière l'héritage que doivent les artistes contemporains aux oeuvres anciennes. Ainsi, s'il n'y avait pas eu Lascaux, y aurait-il eu un Picasso?

Pratique. Musée des Antiquités de Rouen, 198 rue Beauvoisine. Tel : 02 35 15 69 22. www.museedesantiquites.fr Entrée libre dans les collections permanentes. Du mardi au samedi, 10h/12h15 13h30/17h30

