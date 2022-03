Bretteville-sur-Laize. Normandie. Quand les migrants battent les journalistes au football

Pas moins de 200 personnes sont venues encourager des migrants du Centre d'accueil et d'orientation de Bretteville-sur-Laize (Calvados), le temps d'un match de football. À l'initiative d'un journaliste de Ouest-France, Gaëtan Briard, il avait convié ses confrères locaux du FC Press pour défier sur deux périodes de 30 minutes une équipe composée de demandeurs d'asile, originaire du Soudan et d'Érythrée. Cette formation insolite était coachée par le joueur du Stade Malherbe Caen, Jordan Adéoti.

Esprit compétitif

"C'est un plaisir de participer à ce match avec eux et je suis très surpris par leur esprit de compétition, explique le défenseur des Bleu et Rouge. Je voulais sortir l'attaquant de pointe pour donner du temps de jeu aux autres, mais sur le banc, ils m'ont demandé de le laisser sur le terrain parce que c'est le meilleur de leur équipe". Grand bien leur en a fait puisque c'est ce joueur qui a marqué le but de la victoire à cinq minutes du coup de sifflet final (3-2).

Dans le vestiaire vainqueur la joie prédominait. "On est surtout content d'avoir pu passer une telle soirée", sourit Saddam. Il se dit ravi d'avoir quitté la jungle de Calais pour Bretteville-sur-Laize :

Saddam Impossible de lire le son.

Surtout, il se réjouit du fait que les autorités françaises aient accepté de recevoir sa demande d'asile. En vertu du règlement de Dublin, il aurait dû le faire en Italie, le premier des pays européens qu'il a traversé dans sa quête d'une vie meilleure.

A LIRE AUSSI.

