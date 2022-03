Rouen. Rouen se bouge pour la journée des droits de la femme

Ce mercredi 8 mars 2017, à Rouen (Seine-Maritime) comme partout dans le monde, c'est la journée des droits de la femme. L'occasion pour les associations, mais aussi les institutions publiques de mener différentes actions pour pousser à s'interroger sur le fonctionnement de notre société.

Le Sport donne des Elles

L'ASTTP et une vingtaine de clubs sportifs de Rouen proposent aux femmes de découvrir de nouveaux sports les samedi 11 et dimanche 12 mars 2017. "Il s'agit d'initiation pour un public souvent éloigné du sport", précise Maud Bethouart qui coordonne l'événement.

En tout, 50 activités différentes sont à découvrir: la gym, la randonnée, la natation mais aussi des sports dans lesquels les femmes n'osent pas toujours se lancer, comme les arts martiaux ou le hockey. "Nous avons tous plus ou moins consciemment des a priori sur les disciplines et les capacités à les pratiquer pour les femmes, explique Maud Bethouart. Pourtant on se rend compte qu'il suffit de donner l'occasion de découvrir. Par exemple, la boxe était il y a encore quelques années un sport très masculin mais il y a eu un effet Jeux olympiques très positif."

Inscriptions conseillées (dans la limite des places disponibles): sur le site ou au 02 35 12 65 40. Séance de Zumba Afro Dance au Kindarena à 19h samedi 11, suivie d'un spectacle de danse au Conservatoire.

L'Historial Jeanne d'Arc mélange les genres

Quel meilleur endroit pour célébrer les droits des femmes que le musée consacré à l'héroïne Jeanne d'Arc? À l'occasion de cette journée spéciale, l'Historial propose de "venir découvrir qui se cachait sous cette armure… Cela pouvait-il vraiment être une femme?"

Au menu de la journée du samedi 11 mars 2017, une découverte des genres à travers les contes pour enfants, un focus thématique sur la question de la féminité de Jeanne d'Arc, une conférence sur l'importance des noms des femmes dans la société d'aujourd'hui et une exposition retraçant l'évolution de l'éducation filles/garçons depuis le XIXe siècle.

Infos et réservations au 02 35 52 48 09. Gratuit.

Débat sur le métier d'ingénieure au féminin

Le CESI et les écoles d'ingénieur de Rouen proposent une conférence-débat qui a pour but de mettre en valeur le métier d'ingénieure au féminin. Des élèves ingénieures témoigneront de la grande variété des domaines de compétences que propose ce métier, mais aussi de la diversité des parcours scolaires et des carrières en mettant l'accent sur la parité homme/femme.



À suivre en live sur ce site.

Déambulation féministe

Partant du constat que seulement 6 % des rues de Rouen portent des noms de femmes, le collectif Droits des femmes Rouen organise une déambulation dans les rues de la ville.

"Sur les 1 000 rues, places, allées à Rouen, à peine une cinquantaine portent des noms de femmes (si l'on tient compte des futurs programmes neufs), et dans 75 % des cas, ce sont des noms à connotation religieuse", précise l'invitation.

Rendez-vous jeudi 8 mars à 17h Place du Vieux Marché, devant le bûcher de Jeanne d'Arc. Informations ici.

A LIRE AUSSI.

L'Agenda en Normandie : mercredi 8 mars