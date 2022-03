Sur le parquet du Centre fédéral, la messe a rapidement été dite, mardi 7 mars 2017, à l'occasion de la 27e journée de Nationale 1. À l'issue du premier quart-temps, le Caen Basket Calvados a rapidement mené (32-11), pour pouvoir ensuite dérouler et gérer le match à sa guise avant un large succès (67-92).

Prêt pour la réception de Gries

La physionomie de la partie a notamment permis au coach, Hervé Coudray de faire tourner son effectif, avec neuf joueurs qui ont joué 14 minutes et plus. Un match qui a surtout servi de répétition générale avant de recevoir Gries, vendredi 10 mars (20h) au palais des sports de Caen. Les Alsaciens viennent de battre Souffelweyersheim (74-72), troisième au classement. Quimper talonne toujours le CBC, au classement, leader, avec une défaite de plus.

Et de 12 ! Des #RT pour féliciter les gars sur le chemin du retour. Rdv vendredi au Palais face à #Gries. #GoCBC pic.twitter.com/dNTt7lb6VQ — Caen Basket Calvados (@CaenBC14) 7 mars 2017

