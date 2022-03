Dessinator 2017 ce week-end à Saint Hilaire du Harcouët

Dessinator revient ce week-end du samedi 11 et dimanche 12 mars 2017 à Saint Hilaire du Harcouët. Le thème de cette édition est "Contes et légendes".

Vous pourrez rencontrer les auteurs pour faire des dédicaces et les voir s'affronter dans un tournoi où ils dessineront en direct devant vous. C'est samedi 11 mars 2017 de 14h à 18h et dimanche 12 mars de 10h à 18h. Entrée 1 journée et pass 2 jours à 5€.

Retrouvez plus d'infos sur www.dessinator.fr

Ecoutez Gilbert Lemée, organisateur de l'événement, nous présenter cette édition 2017: