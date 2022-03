Ils se sont rencontrés par hasard en s'inscrivant en même temps au Caen Athlétic Club. Les neuf femmes et hommes à l'initiative de l'association "les Potes du 42" ont créé ce collectif autour d'une bière au bar "Le Déserteur", après le dernier marathon de la liberté à Caen (Calvados) en juin 2016. Avec trois entraînements par semaine, les Potes du 42 veulent avant tout prendre du plaisir à courir ensemble, et se préparer pour un marathon à l'étranger par an.

Un marathon = une capitale européenne visitée en famille

Sans avoir d'objectif de performance, ces coureurs caennais profitent de leur passage dans les plus grandes villes européennes pour les visiter quelques jours. "Vu le budget que représente un déplacement à l'étranger avec le voyage et l'hébergement, c'est intéressant de rester quelques jours et visiter la ville avec son conjoint, même si celui-ci ne participe pas au marathon", explique Emmanuel Guitton, le vice-président. En ayant recours au sponsoring, l'association espère diminuer de moitié le coût d'un marathon à l'étranger, qui tourne aux alentours du millier d'euros.

blog de l'association : www.les-potes-du-42.fr Facebook : Les potes du 42

