Caen. La FNAC de Caen prépare son agrandissement

De nouveaux espaces pour plus de visibilité. La FNAC de Caen, la seule de la Basse-Normandie, entame son agrandissement dès le 15 avril 2017. Une restructuration nécessaire qui va durer près de six mois, jusqu'au 15 octobre, sans fermeture du magasin. Elle deviendra la plus grande FNAC de l'ouest de la France.

Le premier étage investi

Dans un premier temps, l'enseigne va s'agrandir en prenant tout le premier étage du centre commercial Paul Doumer et donc la place de l'actuel magasin Courir, qui ira au rez-de-chaussée. "À la place de Courir, nous aurons notre billetterie", explique Béatrice Keraguyader, la directrice de la FNAC. Ainsi de chaque côté de l'escalator, les rayons de la FNAC seront visibles grâce à de grandes baies vitrées. "Ça va permettre plus de visibilité et de luminosité", précise la directrice.

Des changements, invisibles pour le public mais importants pour le personnel vont également être opérés. "Actuellement notre direction et nos pôles stock et logistiques sont au rez-de-chaussé du magasin et pour rejoindre notre salle de pause, il faut sortir du centre commercial. Nous allons tout regrouper dans un seul et même endroit". L'aménagement de ces nouveaux espaces doit commencer le 15 avril.

Un espace librairie et petits électroménagers

Un peu plus tard, à partir du 31 mai, les visiteurs et acheteurs vont découvrir un nouvel espace librairie, avec des univers différents reconnaissables par des couleurs. "Il y aura les romans, les livres bien-être, mangas ..." ainsi qu'une belle boutique de vinyle et de l'électroménager. À ceux qui disent que la FNAC s'ouvre à trop de domaines différents, Béatrice Keraguyader répond "que le magasin intègre à son échelle ce qui lui manque. Nous faisons en fonction des demandes des clients".

En tout, avec l'espace de vente et les locaux du personnel, la FNAC de Caen va passer de 1 700m2 à 2 100m2. L'espace de vente, seul, va passer de 1 100m2 à 1 600m2. Avec ces restructurations, la directrice de l'enseigne espère amener les gens à rester plus longtemps dans le magasin. À Caen, l'enseigne a progressivement remonté sa perte de trafic qui avait baissé de 25% lors de l'ouverture du magasin Culture à Mondevillage en 2013. "En 2011, nous étions à mois 15% et actuellement nous sommes à mois 3%".

"C'est un beau projet que nous avons pour la FNAC qui va de pair avec la restructuration complète du centre Paul Doumer". Chaque année le centre commercial draine près de 3 millions de visiteurs.