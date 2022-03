Caen. Mobilisation des personnels de santé à Caen : "Ils démantèlent l'hôpital public"

En écho à la mobilisation du 8 novembre 2016, quand des milliers d'agents du monde de la santé ont manifesté en France pour protester contre la dégradation de leurs conditions de travail et la remise en cause du système de protection sociale, une manifestation est organisée à Caen (Calvados), mardi 7 mars 2017. "Il est vrai que les moyens de l'hôpital augmentent mais ils augmentent bien moins que les besoins de la population en matière de santé, expose John Saliou, responsable départemental CGT pour la santé et l'action sociale. Et ce différentiel augmente d'année en année ce qui n'est pas sans conséquences néfastes sur la qualité de l'accueil et les conditions de travail."

Question posée aux candidats à la présidentielle

Il explique la fréquentation en hausse par l'augmentation démographique de la population, son vieillissement et les progrès de la médecine qui favorisent le nombre de consultations, notamment pour les dépistages. À six semaines du premier tour de l'élection présidentielle, cette manifestation ne se fait pas sans l'envie alerter les candidats. John Saliou constate un démantèlement de l'hôpital public :

John Saliou, responsable départemental CGT pour la santé et l'action sociale Impossible de lire le son.

Des agents EDF, ainsi que des étudiants de l'université de Caen se sont joints à cette mobilisation du 7 mars.

