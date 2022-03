Rouen. Une commerçante de Rouen et un passant font fuir le braqueur

Il était près de 8h30, samedi 4 mars 2017, lorsqu'une commerçante de la rue Saint-Éloi à Rouen (Seine-Maritime) a ouvert comme tous les matins le rideau de fer de son tabac-presse. C'est alors qu'un individu avec le visage masqué par une écharpe et une capuche a fait irruption dans le commerce, armé d'un petit couteau et en exigeant de se faire remettre le contenu de la caisse.

L'individu mis en fuite

La commerçante ne se laisse pas faire et pousse son assaillant. L'individu la pousse à son tour et la fait tomber au sol. Un passant est alors alerté par les cris de la femme. À son arrivée, l'agresseur prend peur et s'enfuit sans n'avoir rien volé. Le passant tente de le poursuivre mais ne parvient pas à le rattraper.

Après un relevé des traces et des indices sur place par l'Identité judiciaire, une enquête est ouverte pour retrouver l'individu.

