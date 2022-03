Sées. Orne : les handicapés davantage accueillis dans l'enseignement catholique en 2017

La rentrée scolaire pour septembre 2017 se prépare dans l'enseignement catholique de l'Orne, qui accueille 10.200 élèves, soit 20 % des " scolaires " de ce département. En ligne de mire: l'accueil plus large des handicapés.

Stabilité

C'est une relative stabilité avec deux ouvertures et trois fermetures de classes dans le primaire et une carte des formations pas modifiée dans le second degré.

Davantage de jeunes handicapés mentaux accueillis en milieu scolaire " normal "

Cet enseignement catholique se veut " ouvert à tous ", avec l'expérience qui va être accentuée, de la scolarisation d'enfants handicapés mentaux dans des écoles où sont scolarisés des élèves, dits " normaux ".

Xavier Leturcq, Directeur diocésain de l'enseignement catholique de l'Orne:

Fermeture du lycée agricole de Briouze

Un autre bouleversement va être la fermeture du lycée agricole, situé à Briouze, à mi-chemin entre Flers et Argentan. En revanche l'école et le collège de Briouze continueront de fonctionner normalement et contrairement à ce qu'avait indiqué un syndicat d'enseignants : l'école privée du Merlerault restera bien ouverte à la rentrée de septembre 2017.

