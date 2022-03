Du vendredi 10 au dimanche 19 mars 2017, la Foire Internationale de Rouen (Seine-Maritime) accueille un village authentique qui regroupe une quarantaine d'artisans. Un concentré de savoir-faire sur 1000 m2: bijoux, ferronneries, maroquinerie, vêtements et accessoires, meubles, tapisseries, horloges et beaux-arts

La restauration rapide qui réinvente la crêpe

Et parmi ces professionnels, Clara Chevet de Montville (Seine-Maritime) installe pour la première fois son food truck Metr'Ô Crêpes au stand F9. Un concept original repéré à l'étranger, qu'elle a lancé en juillet 2016. Clara Chevet mise d'abord sur la qualité: dans son camion, tout est fait maison, de la pâte à crêpes au caramel. Mais le plus original est ailleurs: exit les crêpes et galettes rondes traditionnelles. Ici, les crêpes sont faites en 50 cm ou un mètre de long (largeur 20 cm) selon l'appétit… Salées ou sucrées, il y en a pour tous les goûts.

Dès son démarrage, cette jeune entreprise a connu un franc succès, déjà suivie par une clientèle d'habitués, récompensés par une carte de fidélité, et, comme le constate Clara Chevet "de nouveaux clients que je découvre chaque semaine".

Pour prolonger le plaisir des crêpes après la foire de Rouen, on peut retrouver le food truck Métr'Ô Crêpes de Clara Chevet à Montville le mercredi soir et à Fontaine-le-Bourg le jeudi soir. Et l'été prochain sur la plage de Saint-Aubin-sur-Mer. Et pourquoi pas le faire venir à un anniversaire, un mariage, ou une fête d'entreprise?

L'art du beau

À l'inverse de Clara Chevet, Florence Etienne et son Atelier de Flo au stand E3 est une habituée de la foire. "Ma passion a toujours été la couture", confesse celle qui a repris en 2006 cette belle entreprise familiale qui existait déjà depuis 30 ans.

L'Atelier de Flo oeuvre dans la réfection de sièges, les double-rideaux, les coussins et les meubles relookés par de belles peintures et des patines. Les sièges et fauteuils retrouvent une nouvelle jeunesse grâce aux tissus choisis par Florence Etienne.

"La foire expo, explique-t-elle, permet de rencontrer un flux de clients de tous les univers, qui viennent parfois de loin voir ce que l'on fait. Nous répondons à toutes leurs questions sur place en fonction de leurs projets." Si peu de commandes sont recueillies sur place, les retombées de la foire se font a posteriori, quand le client rappelle le magasin à Darnétal (Seine-Maritime) ou s'y présente avec le fauteuil à restaurer.

Pratique. Métr'O Crêpes Tel. : 06 83 75 07 87 www.facebook.com/métro-Crêpes L'Atelier de Flo 89 rue Longpaon 76100 Darnéral Tel. : 02 35 08 49 38 www.atelierdeflo.com

