Encore 700 places à vendre pour chaque match à Flers

Le stade du Hazé contient 4706 places. Il accueillera :

Dimanche 18 juillet à 18h : Autriche/Angleterre.

Mercredi 21 à 18h : France/ Autriche.

Et samedi 24 à 16h : Espagne/ Italie.



Pour ceux qui n?auront pas de billets : le 1er et le 3ème match seront retransmis sur Eurosport.



Prix des billets : de 3 à 5 euros seulement, en vente chaque soir de 17 à 19h au secrétariat du FC Flers.



On aura l?occasion d?ici là de reparler de tout cela en détail sur Normandie FM, mais c?est un gros évènement international que se prépare à vivre Flers, avec tout le protocole européen de l?UEFA, les hymnes des pays, la sécurité, le stationnement des milliers de supporters attendus ... mais aussi l?invitation de plusieurs centaines de jeunes : des centres aérés de Flers, mais aussi des footballeurs en herbe venus de tout le département de l?Orne ? et dans quelques jours, 32 oriflammes aux couleurs de l?UEFA vont être installés dans les rues de Flers.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire