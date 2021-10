Temps nuageux et cahotique après les éclaircies matinales ... le risque orageux se précisera cet après midi... T° élevées : de 13 à 30°

Les T° sont élevées ce matin... météo France relève ce matin.... 19° à Mortagne.... 16° à Alençon, 15° à Argentan et L?Aigle, 13° à Flers...



Les éclaircies de ce début de matinée, feront place à un ciel nuageux et chaotique dans une atmosphère de plus en plus chaude et lourde. Quelques ondées à caractère orageux peuvent se déclencher ici ou là dès la mi-journée. La menace persiste cet après-midi sous un ciel changeant avec nuages et éclaircies. Le risque d'avoir une bonne averse s'annonce plus fort sur le Perche et le Pays d'Ouche. Les températures restent élevées : entre 27 degrés à Flers à 30 degrés à Préaux-du-Perche cet après midi

