10kg en trop. C'est ce qu'il a fallu à Kieran et David pour avoir envie de se remettre au sport. De leur passion est né le site web, Kieran et David, qui, depuis le mardi 14 février 2017 propose des programmes sportifs en ligne. "On avait réellement développé une mauvaise hygiène de vie. Entre le manque de sport et la malbouffe, on avait tous les deux pris du poids rapidement. On s'est alors rendu compte que ça ne sert à rien de faire du sport si l'alimentation ne suit pas", expliquent-ils.

Des programmes élaborés par un coach et une diététicienne

Les deux amis, originaires de Lion-sur-Mer (Calvados), ont souhaité se remettre au sport ensemble afin de perdre le poids accumulé en quelques années. Ils décident alors d'élaborer un programme sportif et alimentaire structuré et perdent entre 10 kg et 14 kg en trois mois. De leur projet personnel naît un projet professionnel, cette fois-ci élaboré en collaboration avec un coach sportif et une diététicienne. "Tous les programmes ont été validés par un coach sportif et une diététicienne qui sont garants du sérieux. Pour les programmes sportifs, le coach s'est assuré que les exercices étaient suffisamment clairs et expliqués et ne présentaient aucun risque, même s'ils sont effectués à domicile sans coach", garantissent-ils.

Un écart toléré par semaine

Ceux qui souscrivent au programme ont cinq séances de sport par semaine, et le programme diététique qui va avec. "Le but n'est pas que le programme soit le moins contraignant possible: les séances de sport sont de moins de 30 mn et pour l'alimentation, les souscripteurs peuvent choisir n'importe quel aliment dans une liste d'aliments sains et validés par la diététicienne", assurent-ils. L'innovation? Un écart est permis par semaine. "Le but n'est pas de créer de la frustration qui est finalement contre-productive pour un régime. Si on prive le corps de matière grasse pendant trois mois, il réagira excessivement le jour où il en mangera", concluent les deux amis.

Pour le moment, cinq programmes comportant cinq exercices par semaine sont présents sur leur site mais Kieran et David pensent déjà à élaborer des programmes spéciaux pour les personnes âgées et les femmes post-accouchement.

Pratique. 40 € par mois pour le programme sportif, nutritif et le suivi personnalisé. Inscription sur leur site.