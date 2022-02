Alençon. Christophe de Balorre élu nouveau président du Conseil départemental de l'Orne

Le nouveau président du Conseil départemental de l'Orne a été élu ce vendredi 3 mars 2017. Il s'agit de l'élu divers droite Christophe de Balorre, qui était le seul candidat. Il succède à Alain Lambert, qui a quitté la présidence en raison de sa santé, pour être déchargé des obligations protocolaires.

Christophe de Balorre, 57 ans, maire de Saint-Léger-sur-Sarthe, est Conseiller départemental du Canton de Radon, qui regroupe 39 communes rurales à l'est d'Alençon. Il est directeur de Maison Familiale à Mortagne-au-Perche.

Plusieurs votes nuls

L'élection ne s'est pas tout à fait passée comme prévu. Le premier tour s'est soldé par 21 voix pour le candidat, 20 nuls (soit six de plus que celles de la minorité départementale) et un nul. Suspension de séance pour vérifier les textes: il faut bien la majorité absolue et un second tour a été nécessaire. Christophe de Balorre a alors été élu par 24 voix, même si quatre membres de la majorité départementale ont persisté à voter blanc. Alain Lambert:

C'est un jeu de chaises musicales entre les deux hommes, puisque Christophe de Balorre était jusqu'à présent président de la commission des finances du département, qui est désormais présidée par … Alain Lambert, qui non seulement reste conseiller départemental du canton de Damigny, mais aussi il continuera de gérer les dossiers qu'il a personnellement engagés, notamment pour l'innovation territoriale. Il affirme néanmoins vouloir prendre beaucoup de recul, notamment pour se consacrer à sa famille:

La composition de la commission permanente du Conseil départemental est inchangée. Lesdits vice-présidents sont, par ordre: Alain Lambert, Jérôme Nury, Maryse Oliveira, Jean-Pierre Blouet, Guy Monhée, Christine Roimier, Charlène Renard, Jean-Michel Bouvier, Sophie Douvry et Marie-Françoise Frouel.

Cette session extraordinaire du Conseil départemental de l'Orne s'est achevée par un hommage solennel, rendu à Alain Lambert par Christophe de Balorre. "Que de chemin parcouru ensemble, a souligné le nouveau président, qui a souligné une complicité féconde qui s'est construite au fil des ans."

