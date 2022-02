L'Association pour le Contrôle de la Radioactivité dans l'Ouest (Acro) s'en doutait: il y a bien des traces de plutonium sur une zone située au Nord-Ouest de l'usine Areva de la Hague (Manche), qui retraite des déchets nucléaires.

Le ramassage des terres prévu

En octobre 2016, l'Acro avait relevé, grâce à son laboratoire, des traces d'américium 241 sur la zone du ruisseau des Landes, une zone de pâture, selon l'association. Elle relevait alors que la présence de cette substance radiotoxique laissait supposer celle du plutonium, dont elle est un dérivé. Parallèlement, au mois de janvier 2017, Areva reconnaissait une pollution à l'américium et annonçait engager un plan pour ramasser et traiter les terres contaminées.

"Pas de risque sanitaire"

Ce jeudi 2 mars 2017, l'Acro a indiqué avoir détecté jusqu'à 492 Bq par kilo de matière sèche de plutonium dans ses échantillons, grâce aux analyses complémentaires menées par un laboratoire suisse. De son côté, Areva confirme la présence dans ces terres "d'un marquage en plutonium avec une valeur moyenne de l'ordre de 200 becquerels (Bq) par kilo de terre sèche dans la zone la plus marquée".

L'exploitant assure que "cette valeur ne présente pas de risque sanitaire pour l'Homme. Le plutonium est fixé dans un environnement de terre humide, peu propice à l'exposition par ingestion ou inhalation". Elle ajoute qu'aucune trace de plutonium n'a été relevée dans l'eau du ruisseau des Landes.

L'origine toujours inconnue

L'Acro demande que "toute la lumière soit faite sur l'origine, l'étendue et l'impact de cette pollution, avec accès à toutes les données environnementales". Areva poursuit les analyses et doit encore définir les modalités de reprise des terres, ainsi que le calendrier et le coût de l'opération.

