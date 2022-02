Caen. Football, Stade Malherbe. Battre Angers pour faire un grand pas

Angers est en forme certes. Les joueurs du Maine-et-Loire restent sur un succès probant face à Bastia (3-0), et ont surtout pris dix points sur douze possibles lors de leurs quatre derniers matchs en Ligue 1. Mais avec deux victoires de rang, dont la dernière obtenue à Saint-Etienne (0-1), dimanche 26 février 2017, les Caennais entendent mettre un terme à la série d'invincibilité du SCO, samedi 4 mars au stade Michel d'Ornano.

Nice et Monaco se profilent

Après le succès face aux Verts, il y avait comme un sentiment de libération dans le groupe caennais. "Depuis le temps qu'on court après cette deuxième victoire consécutive… Surtout ici, dans un endroit toujours très particulier! Ça doit nous donner encore plus de confiance pour la suite", a tout de suite évoqué Patrice Garande, le coach normand, à la sortie des vestiaires. Depuis de longs mois, il n'avait de cesse de rappeler combien enchaîner deux résultats positifs pouvait être profitable à sa formation sur le plan comptable. Les succès contre Nancy (1-0), mardi 21 février, puis contre Saint-Etienne ont donc permis au Bleu et Rouge de se sortir de la zone rouge, avec quatre points d'avance sur Dijon, désormais barragiste. "C'est à la fois beaucoup et rien, tempère Patrice Garande. Aucun match ne comptera pour du beurre jusqu'à la dernière journée."

Aucun doute, une nouvelle victoire face à Angers qui n'a jamais réussi au Stade Malherbe en Ligue 1 depuis deux ans, aurait des allures de pas significatif vers le maintien. Elle permettrait aussi de doper encore un peu plus la confiance d'un groupe qui défiera dans la foulée Nice et Monaco, deux équipes actuellement sur le podium.

