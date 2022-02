Rouen. Bonne table à Rouen : Les Olivades, cours Clémenceau

Des posters et une crosse de hockey des Dragons accrochés aux murs, des petites tables assez serrées et des habitués accoudés au comptoir. Il règne dans Les Olivades une bonne ambiance de troquet de quartier où les amis et les voisins se rassemblent pour prendre une bière, boire un café ou déjeuner ensemble avant de retourner travailler. Le petit restaurant situé cours Clémenceau, sur la rive gauche de Rouen (Seine-Maritime), ne paye pas de mine de l'extérieur mais propose une cuisine de bistrot généreuse.

Un bistrot "à l'ancienne"

À la carte, on retrouve les grands classiques de la "bistronomie" française, comme des salades ou des croque-monsieur. Sinon, le chef propose une formule entrée-plat-dessert du jour. Laissons-nous guider par ses inspirations du moment!

En entrée, j'opte pour des oeufs-mayonnaise. Un grand classique, simple et efficace avec une bonne petite mayonnaise maison bien relevée. Pour le plat, la blanquette de poulet dans l'assiette de mon voisin me fait les yeux doux. Tant pis pour le jambon grillé sauce moutarde à l'ancienne!

Des portions (très) généreuses

Pour fluidifier le service, le chef sort lui-même de sa cuisine pour apporter certaines assiettes. Quand il me dépose mon poulet avec sa sauce à la crème et des frites, je me dis qu'il y a de quoi nourrir un régiment. Mais la quantité ne cache pas de défaut de goût. Le poulet est moelleux, les frites sont parfaitement dorées et la sauce se marie bien avec le tout.

Il faut du courage pour partir à l'assaut de la mousse au chocolat qui m'attend pour le dessert. Mais celle-ci est assez légère et pas trop sucrée, ce qui clôt idéalement un repas assez copieux. Du côté de l'addition, la formule me revient à 17,40 € avec une boisson. Au vu du contenu des assiettes, on en a largement pour son argent!

