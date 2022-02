Rouen. Hockey sur glace : Les Dragons de Rouen démarrent bien leur quart de finale

Les Dragons de Rouen (Seine-maritime) ont réussi leur entrée. Ils s'imposent 6-5 face aux Ducs d'Angers lors du match 1 des quarts de finale de play-off de la Saxoprint Ligue Magnus, mardi 28 février 2017, sur leur glace de l'Ile Lacroix.

Un premier tiers prolifique

Ce sont les Angevins qui ouvrent en premier la marque suite à une erreur défensive dès la 3ème minute de jeu par Brian Henderson 1-0. Une avance de courte durée puisque Damien Raux remet les deux équipes à égalité deux minutes plus tard sur un bon lancer à la bleue 1-1. Il est imité par Marc-André Thinel qui donne l'avantage aux Jaunes et Noirs une minute plus tard sur un bon service d'Adam Miller 2-1. Les Dragons semblent maitriser leur sujet mais se font de nouveau surprendre par l'ancien rouennais Nicolas Arrossamena, qui égalise pour les Angevins.

Le 2ème tiers sera complètement dominé par les Rouennais qui vont prendre le large en inscrivant trois buts tout d'abord par Joris Bedin, à la réception d'un service de Matt Hussey, Loic Lampérier qui transforme un break puis Florian Chakiachvili qui élimine proprement le portier angevin pour le 5-2.

Une fin de match tendue

Les joueurs de Fabrice Lhenry vont aller jusqu'à mener 6-2 dans cette partie sur un joli jeu en supériorité numérique bien conclu une nouvelle fois par Loic Lampérier 6-2. Malheureusement, les Normands ne vont pas se faciliter la tâche et vont se faire peur jusqu'au bout puisque les Ducs vont revenir dans ce 3ème tiers en marquant par trois fois par Robin Gaborit, Jonathan Lessard et Brian Henderson 6-5.

Les Dragons tiendront tout de même jusqu'à la fin du match et démarrent la série de la meilleure des manières en menant une manche à zéro, avant le deuxième match, ce mercredi 1er mars 2017 à 20h, toujours à domicile.

Fabrice Lhenry: "On va retenir qu'il faut jouer 60 minutes. Même à 6-2, il ne faut pas croire que le match est fini. Angers est une équipe qui est vraiment opportuniste. Ce n'est jamais facile de démarrer des play-off comme de conclure une série. On va retenir la victoire. C'est bien d'avoir commencé par ça mais on fait beaucoup d'erreurs. Il va falloir travailler là dessus. On a remis des choses en place au 2ème tiers, ils ont eu moins d'occasions mais au 3ème tiers on a un peu oublié cela et après ils reviennent au score. Il y a un peu de frustration de les avoir remis dans le match. C'est une bonne leçon.

On a pas aidé Dany Sabourin ce soir. Angers est une équipe qui prend beaucoup de shoots et c'est devant notre cage qu'il faut être plus solide et faire le ménage pour lui faciliter les arrêts. On a demandé beaucoup d'intensité, de finir les mise en échec et les joueurs ont bien respecté cela pour bien les user, c'était un vrai match de play-off."

