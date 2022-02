Les murs de la collégiale du Saint-Sépulcre vont connaître un sort inédit: contenir l'oeuvre libertaire de Gilgogué, artiste caennais se présentant comme un fils spirituel de Dubuffet. Artiste éclectique, il emprunte à l'art sa force esthétique et y entrelace humour et dérision.

L'exposition

Le collectif caennais Arkan souhaite rendre hommage et faire découvrir au plus grand nombre ce drôle d'artiste qu'est Gilgogué. Défini comme un "peintre d'oreille", Gilgogué a traversé les époques et a conquis la sève de son temps. Artiste affilié au mouvement CoBrA (ce courant artistique tire son nom des capitales d'où proviennent ses membres fondateurs: Copenhague, Bruxelles et Amsterdam), il gagne en notoriété et travaille aux côtés des artistes du moment au début des années 50.

Passionné d'Art Africain et d'Art Brut, Gilgogué a construit une oeuvre éprise de liberté et brute. La rétrospective qui lui est consacrée est ainsi l'occasion pour le grand public de (re)découvrir son travail.

Pratique. Du 4 au 18 mars à la Collégiale du Saint-Sépulcre (Caen). Gratuit. Informations sur www.arkanlesartsacaen.com

