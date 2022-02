Caen. A Caen, le Compte Personnel de Formation toujours méconnu

Formez-vous tout au long de votre vie! C'est ce que promeut le Compte Personnel de Formation (CPF). Effectif depuis le 1er janvier 2015, le dispositif permet de cumuler des heures de formation et est utilisable sans que l'accord de l'employeur soit nécessaire. "C'est une véritable révolution dans le domaine! L'employé peut prendre en main sa formation sans que son patron soit au courant. C'est totalement confidentiel!", s'enthousiasme Pierre-Emmanuel Le Brun, directeur de l'Académie des Langues de Caen (Calvados) et du Havre (Eure), certifiée pour le CPF.

Une petite révolution qui n'a pas fait son chemin jusqu'aux oreilles de tous les employés. Deux ans après sa mise en place, seuls 13% des actifs ont ouvert leur compte CPF. "Souvent, quand les personnes viennent nous voir, c'est nous qui leur apprenons que le CPF existe et surtout qu'il est confidentiel", explique-t-il, "avant, si on allait voir son employeur pour être formé, il pouvait trouver ça suspicieux et il ne donnait pas toujours son accord". L'ancien dispositif (Droit Individuel à la Formation) proposait également un cumul d'heures de formations mais conditionné à l'accord de l'employeur. Une barrière que les employés avaient souvent des difficultés à franchir.

Pourquoi se former?

Plusieurs raisons peuvent pousser une personne à utiliser son CPF. "La principale raison pour laquelle les personnes viennent nous voir c'est pour anticiper une évolution, mais ça peut être aussi simplement pour se maintenir dans un poste", présente-t-il. En tête des certifications choisies au 1er février 2017 : les tests de langues anglaises avec le BULATS (Business Language Testing Service) et le TOEIC (Test of English for International Communication), mais aussi des Certificats d'aptitude à la conduite en sécurité des chariots de manutention. Dernièrement, un amendement du 30 juin 2016 a également rendu éligible la préparation au code et au permis de conduire au CPF.

Si les crédits sont attachés à la personne et peuvent être conservés après un changement d'emploi, le nombre d'heure cumulé n'est pas illimité. En temps complet, l'employé cumule 24 heures par an pendant 5 ans puis le cumul décroît les années suivantes jusqu'à atteindre 150 heures, le plafond de verre. "L'employé a tout intérêt à utiliser ses heures, elles ne sont certes pas perdues mais arrivé à 150h, il arrête de les cumuler" prévient-il.

Si les demandeurs d'emploi sont également éligibles au CPF, les fonctionnaires, eux, doivent encore patienter puisque l'entrée en vigueur du CPF fonctionnaire est prévue au printemps 2017.

