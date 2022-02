Rouen. Hockey sur glace: Les Dragons de Rouen perdent à Gap

Le dénouement de la saison régulière de Saxoprint Ligue Magnus s'est joué le vendredi 24 février 2017 pour les Dragons de Rouen (Seine-Maritime), qui se rendaient sur la glace des Rapaces de Gap, le leader. Au final les Dragons se sont inclinés 5-1.

Domination gapençaise

En cas de victoire, les Rouennais pouvaient terminer à la première place du classement mais il n'en fut rien lors de cette rencontre qui a vu les Gapençais marquer deux buts d'entrée par Maxwell Ross puis Bazevics Kristaps (2-0). Sacha Treille a redonné un peu d'espoir aux Jaunes et Noirs avant que Branislav Rehus ne redonne deux buts d'avance avant la fin du premier tiers temps (3-1).

Les joueurs de Fabrice Lhenry continuent de subir dans le 2ème tiers et encaissent un 4ème but par Maxwell Ross (4-1). Le 3ème tiers est identique avec un seul but marqué par Antohny Rech.

Avec cette défaite, les Normands terminent la saison régulière à la 3ème place et recevront l'équipe qui s'est classée 6ème, à savoir les Ducs d'Angers, lors des quarts de finale de play-off qui débuteront mardi 28 février 2017 et mercredi 1er mars 2017 avec les deux premiers matchs sur la glace de l'Ile lacroix.

