Le swing en bandoulière, Thomas Dutronc ne cesse de surprendre par la qualité de ses productions. Il s'invite, vendredi 3 mars 2017, sur la scène du Rive gauche à Saint-Étienne-du-Rouvray (Seine-Maritime). Il renoue avec les esprits manouches, ses premiers amours.

Éternels jusqu'à demain

Pour son dernier album Éternels jusqu'à demain, c'est outre-manche qu'il a composé avec la complicité de son ami Mathieu Chedid un opus énergisant, aux accents pop. Moins manouche que le précédent - Comme un manouche, sorti en 2007 – ou Silence on tourne, on tourne en rond sorti en 2011, il conserve néanmoins les échos d'un style dont Thomas Dutronc ne peut se départir.

Si sa guitare est son éternelle alliée, sa voix sensuelle et nasale prend peu à peu le pas sur l'instrument. C'est une véritable révélation lorsqu'il chante avec flegme et décontraction ses mélodies suaves accompagnées à la guitare.

Comme une évidence, Thomas a progressivement trouvé sa voix dans le swing manouche, qui lui vaudra notamment la victoire de la chanson avec Comme un manouche à la 24e cérémonie des victoires de la musique. Sa voix est un tel atout qu'il délaisse momentanément sa guitare dans le spectacle mis en scène par Jérémie Lippmann pour la tournée promotionnelle d'Éternels jusqu'à demain pour ne la reprendre qu'après 40 minutes de scène.

Poésie et tendresse

Plus intime qu'auparavant, cet album délivre un message d'amour universel, une véritable ode à la vie. Si les premières notes de l'album évoquent le spleen délicat de Françoise Hardy sur les textes inspirés d'Aragon, ce dernier opus n'en est pas moins résolument lumineux.

Une bonne humeur terriblement contagieuse et des textes tout simplement pénétrants que l'on retrouve sur scène avec ses complices Les esprits manouches. Empreints d'humours, ciselés, ses textes d'apparence légers sont tout à fait touchants. Thomas Dutronc fait vibrer notre corde sensible, invite à rêvasser et à saisir au vol des plaisirs simples, allongés dans l'herbe.

Pratique. Vendredi 3 mars à 20h30. Le Rive gauche à Saint-Étienne-du-Rouvray. Tarifs 15 à 30€. 02 32 91 94 94.

