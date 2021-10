Ciel changeant aujourd'hui entre nuages porteurs de quelques pluies et éclaircies. T° de 11 à 25°

Météo France relevait ce matin..... 11° à Argentan, L?Aigle, Mortagne au Perche.... 12° à Flers, 12°5 à Alençon ......

Il fera de 22 à 25° cet après midi sous un ciel changeant ....



Le soleil matinal va se faire grignoter par des nuages en matinée....



Ils provoqueront des averses de pluies cet après midi et ce soir.... on pourrait entendre localement un ou deux coups de tonnerre sur les régions voisines de la Manche et du Calvados....



Un temps mitigé, également demain, avant le retour du beau temps pour ce week-end....

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire