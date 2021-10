Temps instable aujourd'hui entre soleil et passages nuageux porteurs de pluies en matinée... T° de 10 à 23°

T° un peu fraîches ce matin... il ne fait que 10° à Flers.... 11° à L?Aigle, 11°4 à Mortagne, 11°8 à Argentan, 12°4 à Alençon !



C'est un temps instable qui domine durant une bonne partie de la journée. Sous un ciel plus ou moins nuageux, des averses se déclenchent ici ou là ..... elles prendront un caractère orageux, notamment du Pays d'Auge au Perche. Cet après-midi l?instabilité s'atténuera et le soleil reviendra .... .

Les températures maximales, en baisse, sont comprises entre 21 et 23 degrés.





La tendance de notre week-end .....



Demain un temps partagé entre nuages et belles éclairices... pas de pluies prévues....



Dimanche, le soleil matinal se laissera grignoter par un ciel qui deviendra voilé l?après midi .....



T° de 11 à 24°

