Pour sa 14e édition, le festival "la Casa de la Timba" a convié artistes nationaux et internationaux. Les 25 et 26 février 2017, à Giberville (Calvados), des stages ouverts à tous sont proposés en plus d'une grande soirée le samedi soir. Un rendez-vous permettant un partage festif entre les danseurs et aficionados de la Salsa, de la Bachata et de la Kizomba.

Près de 400 personnes attendues

Lors de l'édition précédente, ce sont près de 400 personnes qui ont répondu présentes à l'appel. L'association cherche à renouveler ce succès tout en espérant ouvrir ces musiques et danses du monde à un public plus large encore. Novices débutants ou expérimentés, c'est à vous !

Samedi 25 à partir de 13h30 et dimanche 26 février à la salle Acrodrock, rue Jacques Prévert, 14730 Giberville. Tarifs: soirée : 12€. Stage à l'unité 15€. Possibilité d'acheter des pass. Infos et réservations au 06 59 76 13 41.

