une femme âgée de 48 ans, a été condamnée hier à Lisieux à un an de prison ferme.... Elle menait grand train dans les palaces de Deauville se faisant passer pour la directrice d?une grande banque internationale.... mais n?avait pas un sous en poche ! .... elle devra indemniser le palace pour près de 7 000 euros, et plus de 7 500 euros pour la limousine avec chauffeur qu?elle avait loué.

