Dégradation du temps : les nuages reviennent avec quelques pluies sur l'ouest de nos régions... T° de 11 à 22°

Météo France relevait ce jeudi matin... 11°2 à Alençon, 11°5 à Argentan et à L?Aigle... 11°9 à Mortagne, 12°4 à Flers.....



Une perturbation pluvieuse en provenance de la Bretagne abordera le Bocage en cours de matinée. Les premières ondées se produisent sur Flers et Domfront en milieu de journée en devenant temporairement modérées. La progression de ces pluies vers l'Est sera très lente, et dans ces conditions le Perche et le pays d'Ouche devraient rester à l'abri des précipitations une bonne partie de la journée, sous un ciel chargé....

Les températures maximales seront comprises entre 20 degrés à Flers , 22 degrés à Rémalard.



Les conditions météos vont se dégrader nettement en soirée et nuit prochaine avec le passage d'un épisode pluvio-orageux actif. De fortes ondées sont attendues sur l'ensemble de nos régions, mais c'est le Perche qui devrait être a priori le plus touché. Le tonnerre grondera de nouveau sous les plus fortes ondées. Ce nouvel arrosage donnera des hauteurs d'eau de l'ordre de 15 à 25 mm.

