Vêtements contrefaits: neuf prévenus

Sept habitants du Calvados et deux de l'Hérault sont soupçonnés d'avoir acheté, détenu ou vendu des vêtements fabriqués en Thaïlande. Les bénéfices sont estimés à 176 000€. Les douanes et la gendarmerie sont chargées de cette affaire depuis 2003. Les enquêteurs estiment que 335 colis contenant 11 000 vêtements auraient été reçus entre juillet 2003 et janvier 2004. L'affaire est mise en délibérée par le tribunal correctionnel de Caen au mardi 24 novembre.



