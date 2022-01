Un retraité ornais, âgé de 75 ans, originaire de Gacé, tué, avoir braqué le casino de Trouville, jeudi après midi

Un retraité âgé de 75 ans, domicilié à Gacé, a été tué de deux balles par les forces de l?ordre, jeudi après midi, après le braquage du casino de Trouville... pour un butin de 7 500 euros... Il est décédé après avoir reçu deux balles par les forces de l?ordre au terme d?une course poursuite avec les gendarmes à Dives sur Mer... Une autopsie de la victime est en cours... A Gacé, c?est l?étonnement... l?homme qui vivait avec sa compagne, n?avait jamais fait parler de lui, « il était discret » confirme François Dreux, le maire de Gacé....

On attend les résultats de l?autopsie pratiquée vendredi sur la victime.... que sa compagne a présenté comme quelqu'un de « dépressif qui parlait de se suicider »... Le substitut du procureur général de Caen, sans confirmer l'hypothèse suicidaire, souligne l'incongruité de la démarche de cet homme arrivé et reparti du casino avec sa propre voiture, avec sa plaque d'immatriculation au vue de tous.

