Rouen. Des travaux dans le centre-ville de Rouen

Depuis le lundi 6 février 2017, la Métropole a lancé des travaux d'uniformisation piétonne dans le centre-ville. Jusqu'au 17 mars, la première tranche se déroulera rues des Croix-de-Fer et Saint-Nicolas. Suivront jusqu'à la fin de l'année cinq autres phases concernant les rues Saint-Nicolas, des Carmes et Saint-Lô. La voirie sera revêtue d'asphalte rouge et de dallage en granite, à l'image de la rénovation de la rue aux Juifs.

L'accès aux garages pour les riverains est maintenu et des points de livraison organisés. Des réunions publiques d'information seront programmées sur site avant chaque phase de travaux, sous la responsabilité de Kader Chekhemani, adjoint de quartier.

A LIRE AUSSI.

Projet Coeur de Métropole à Rouen : le square Verdrel réaménagé et inaccessible pendant un an